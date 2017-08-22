Martella’yı veto etti
Bruno Martella, Galatasaray'ın sol bek adayları arasından çıkarıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, gündemde olan Martella'nın da forma giydiği Crotone-Milan maçını seyretti. 25 yaşındaki İtalyan sol bekin başka maçlarını da izleyen Tudor, bu oyuncuyu beğenmedi ve transfer gündemden kaldırıldı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:59
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