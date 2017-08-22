 Martella’yı veto etti – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Martella’yı veto etti

    Martella’yı veto etti
    , Galatasaray'ın sol bek adayları arasından çıkarıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, gündemde olan Martella'nın da forma giydiği Crotone-Milan maçını seyretti. 25 yaşındaki İtalyan sol bekin başka maçlarını da izleyen Tudor, bu oyuncuyu beğenmedi ve transfer gündemden kaldırıldı.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:59
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