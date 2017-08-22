 Marsilya’da Gomis isyanı – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Marsilya’da Gomis isyanı

    Marsilya’da Gomis isyanı
    Fransızların ünlü futbol yorumcularından Pierre Menes, Olimpik Marsilya maçı sonrası Canal +'da düzenlenen programda, Marsilya yönetimini ağır sözlerle eleştirdi. Menes, "Bu transfer döneminde Marsilya'nın ne yaptığını anlamıyorum. Forvet için 40 tane isim duyduk. Fakat ismi geçenlerden daha iyisini, 'Maaşını karşılayamıyoruz' diyerek bıraktılar. Bafetimbi Gomis ve Germain, muhteşem bir forvet hattı olurdu" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:49
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