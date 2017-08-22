Irkçı saldırıya dava açılıyor
Galatasaray'da Gomis'e ırkçı ifade kullanan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'a dava açılıyor.
Osmanlı maçında Gomis'in attığı golün ardından Hepcan, "Galatasaray'da bir tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyor kendini. İşimiz çok zor" şeklinde tweet atmıştı. Hakan Hepcan için hem kulüp, hem de Gomis tarafından bireysel davalar açılacak.
AĞIR CEZA ALIR
Spor Hukuku Uzmanı Emin Özkurt, sosyal mecrada yapılan yorumları dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Özkurt, "Yaşananlar, ırkçılığın tanımı ne derseniz birebir karşılığı konumunda... TCK'nın 216. maddesinde 1 yıldan 3 yıla kadar ceza mevcut. Gomis'e yapılan hakaretin karşılığı büyük olur" dedi.
GALATASARAY'DAN HAKAN HEPCAN'A SERT TEPKİ
Galatasaray Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, sosyal medyada futbolcuları Bafetimbi Gomis için ırkçı ifadeler kullanan Twitter fenomeni Hakan Hepcan'a tepki gösterdi.
Ural Aküzüm, yaptığı açıklamada, "Hakan Hepcan isimli kişinin söylediğinin bir Galatasaray sporcusuna değil, bir insana söylenmiş olması bile yeterince aşağılık. Irkçılık hem bizim milli manevi değerlerimize uygun değil hem de ceza hukuku açısından ağır bir suç." ifadelerini kullandı.
Hepcan'ın adalet önünde hesap vereceğini kaydeden Aküzüm, "En ağır şekilde cezalandırılması için gerekli hukuki aksiyonları aldık. Sosyal medya maalesef fanatizmi tetikleyen ve toplumsal kardeşliği bozma niyetindeki kötü niyetli insanların oyuncağı haline geldi. Bu şahıs adalet önünde bunun hesabını verecek. Sporseverler merak etmesin." şeklinde görüş belirtti.
AĞIR CEZA ALIR
Spor Hukuku Uzmanı Emin Özkurt, sosyal mecrada yapılan yorumları dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Özkurt, "Yaşananlar, ırkçılığın tanımı ne derseniz birebir karşılığı konumunda... TCK'nın 216. maddesinde 1 yıldan 3 yıla kadar ceza mevcut. Gomis'e yapılan hakaretin karşılığı büyük olur" dedi.
GALATASARAY'DAN HAKAN HEPCAN'A SERT TEPKİ
Galatasaray Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, sosyal medyada futbolcuları Bafetimbi Gomis için ırkçı ifadeler kullanan Twitter fenomeni Hakan Hepcan'a tepki gösterdi.
Ural Aküzüm, yaptığı açıklamada, "Hakan Hepcan isimli kişinin söylediğinin bir Galatasaray sporcusuna değil, bir insana söylenmiş olması bile yeterince aşağılık. Irkçılık hem bizim milli manevi değerlerimize uygun değil hem de ceza hukuku açısından ağır bir suç." ifadelerini kullandı.
Hepcan'ın adalet önünde hesap vereceğini kaydeden Aküzüm, "En ağır şekilde cezalandırılması için gerekli hukuki aksiyonları aldık. Sosyal medya maalesef fanatizmi tetikleyen ve toplumsal kardeşliği bozma niyetindeki kötü niyetli insanların oyuncağı haline geldi. Bu şahıs adalet önünde bunun hesabını verecek. Sporseverler merak etmesin." şeklinde görüş belirtti.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:56
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