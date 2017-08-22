 Irkçı saldırıya dava açılıyor – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Irkçı saldırıya dava açılıyor

    Irkçı saldırıya dava açılıyor

    Galatasaray'da 'e ırkçı ifade kullanan sosyal medya fenomeni 'a dava açılıyor.

    Osmanlı maçında 'in attığı golün ardından Hepcan, "Galatasaray'da bir tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyor kendini. İşimiz çok zor" şeklinde tweet atmıştı. için hem kulüp, hem de Gomis tarafından bireysel davalar açılacak.

    AĞIR CEZA ALIR
    Spor Hukuku Uzmanı Emin Özkurt, sosyal mecrada yapılan yorumları dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Özkurt, "Yaşananlar, ırkçılığın tanımı ne derseniz birebir karşılığı konumunda... TCK'nın 216. maddesinde 1 yıldan 3 yıla kadar ceza mevcut. Gomis'e yapılan hakaretin karşılığı büyük olur" dedi.



    GALATASARAY'DAN HAKAN HEPCAN'A SERT TEPKİ
    Galatasaray Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, sosyal medyada futbolcuları Bafetimbi Gomis için ırkçı ifadeler kullanan Twitter fenomeni Hakan Hepcan'a tepki gösterdi.

    Ural Aküzüm, yaptığı açıklamada, "Hakan Hepcan isimli kişinin söylediğinin bir Galatasaray sporcusuna değil, bir insana söylenmiş olması bile yeterince aşağılık. Irkçılık hem bizim milli manevi değerlerimize uygun değil hem de ceza hukuku açısından ağır bir suç." ifadelerini kullandı.

    Hepcan'ın adalet önünde hesap vereceğini kaydeden Aküzüm, "En ağır şekilde cezalandırılması için gerekli hukuki aksiyonları aldık. Sosyal medya maalesef fanatizmi tetikleyen ve toplumsal kardeşliği bozma niyetindeki kötü niyetli insanların oyuncağı haline geldi. Bu şahıs adalet önünde bunun hesabını verecek. Sporseverler merak etmesin." şeklinde görüş belirtti.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Irkçı saldırıya dava açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.