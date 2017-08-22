G.Saray'da yönetim rahat bir nefes aldı
Kombine satışında 30 binin üzerine çıkarak hedeflediği 40 bin barajına doğru emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yönetim, satışa çıkarılan 170 locanın tamamının da elden çıkarılmasıyla rahat bir nefes aldı.
Ligin ilk iki haftasında elde edilen galibiyetler ve oynanan güzel futbolla sezona iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekipte yönetimin yüzü kombine ve loca satışları sonrası iyice güldü.
Takımı komple elden geçirerek yeni bir hava yakalayan Galatasaray'da toplam 30 bin 250 kombine satışı yapıldı.
Geçen yıl yalnızca 17 bin kombine satışı yapabilen sarı kırmızılı kulüp, Kayserispor maçının ardından 2 bin 800 kombine ve 10 loca satışı yaptı.
Galatasaray, hızlı başladığı sezonda taraftarlarının yüzünü güldürdü ve bu sezon 170 locanın tamamını satarak rahat bir nefes almış oldu.
Kombine satışlarının halen devam ettiği de öğrenilirken, Galatasaray'ın Sivasspor'la oynayacağı 3. hafta mücadelesinde tribünlerin tamamına yakınının dolacağı tahmin ediliyor.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:15
-
Savunma tamam
Toplam 6
Yorum
Meth35 isabetli olmus.bence serdar koray ahmet türkiye ligi için yeterli.olursa vida geçiyordu gönlümden.bence bonservis verilmeden.vidayla ocak ayı için sözleşme imzalanmalı.
-
Emre Mor Fenerbahçe'de
Toplam 69
Yorum
UltrAslan ey fenerli uyan, seni makaraya sariyorlar, oyuncak ettiler bu yöneticiler menejerler emrenin geldigi falan yok, gelse care de olmaz.
-
Bu onur yeter
Toplam 6
Yorum
baksoy Bu takımda RODELLEGA varken N.DOYE , Yusuf ERDOĞAN ve BONGONDO varken BERO tercihi yapan biçare hocamızı sorguya çekin ?
G.Saray'da yönetim rahat bir nefes aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.