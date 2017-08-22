 G.Saray'da yönetim rahat bir nefes aldı – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    G.Saray'da yönetim rahat bir nefes aldı

    G.Saray'da yönetim rahat bir nefes aldı

    Kombine satışında 30 binin üzerine çıkarak hedeflediği 40 bin barajına doğru emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yönetim, satışa çıkarılan 170 locanın tamamının da elden çıkarılmasıyla rahat bir nefes aldı.

    Ligin ilk iki haftasında elde edilen galibiyetler ve oynanan güzel futbolla sezona iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekipte yönetimin yüzü kombine ve loca satışları sonrası iyice güldü.

    Takımı komple elden geçirerek yeni bir hava yakalayan Galatasaray'da toplam 30 bin 250 kombine satışı yapıldı.

    Geçen yıl yalnızca 17 bin kombine satışı yapabilen sarı kırmızılı kulüp, Kayserispor maçının ardından 2 bin 800 kombine ve 10 loca satışı yaptı.

    Galatasaray, hızlı başladığı sezonda taraftarlarının yüzünü güldürdü ve bu sezon 170 locanın tamamını satarak rahat bir nefes almış oldu.

    Kombine satışlarının halen devam ettiği de öğrenilirken, Galatasaray'ın Sivasspor'la oynayacağı 3. hafta mücadelesinde tribünlerin tamamına yakınının dolacağı tahmin ediliyor.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:15
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