G.Saray'da yönetim rahat bir nefes aldı

Ligin ilk iki haftasında elde edilen galibiyetler ve oynanan güzel futbolla sezona iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekipte yönetimin yüzü kombine ve loca satışları sonrası iyice güldü.

Takımı komple elden geçirerek yeni bir hava yakalayan Galatasaray'da toplam 30 bin 250 kombine satışı yapıldı.

Geçen yıl yalnızca 17 bin kombine satışı yapabilen sarı kırmızılı kulüp, Kayserispor maçının ardından 2 bin 800 kombine ve 10 loca satışı yaptı.

Galatasaray, hızlı başladığı sezonda taraftarlarının yüzünü güldürdü ve bu sezon 170 locanın tamamını satarak rahat bir nefes almış oldu.

Kombine satışlarının halen devam ettiği de öğrenilirken, Galatasaray'ın Sivasspor'la oynayacağı 3. hafta mücadelesinde tribünlerin tamamına yakınının dolacağı tahmin ediliyor.