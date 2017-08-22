G.Saray'da hazırlıklar sürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde iki grup halinde salonda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı takımın, akşam ise teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sahada çalıştığı bildirildi.
Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra iki oyuncunun bir topla yaptığı pas çalışmasıyla devam ettiği kaydedildi. Ardından rakipsiz hücum varyasyonları üzerinde duran oyuncuların, antrenmanın devam eden bölümünde 5'e 5 iki grup halinde topa sahip olma çalışması yaptığı aktarıldı.
Antrenmanın, yarı sahadaki koşunun ardından tam sahada 11'e 11 çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:23
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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