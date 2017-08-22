G.Saray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Volkan Pala'nın 2017-2018 futbol sezonunun sonuna kadar Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Van Büyükşehir Belediyespor tarafından ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız"



