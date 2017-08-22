 G.Saray'da bir ayrılık daha! – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    G.Saray'da bir ayrılık daha!

    G.Saray'da bir ayrılık daha!

    Galatasaray, genç oyuncusu 'nın Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.

    Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel futbolcumuz 'nın 2017-2018 futbol sezonunun sonuna kadar Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Van Büyükşehir Belediyespor tarafından ödenecektir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız"

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:20
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