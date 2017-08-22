 Gomis'e Türk kahvaltısı... – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    'e Türk kahvaltısı...

    Gomis'e Türk kahvaltısı...

    Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi , önceki gün yöresel Türk kahvaltısı yaptı.

    Bu sezon Galatasaray kadrosuna katılan Fransız futbolcu Bafetimbi , önceki gün Kuruçeşme'de kahvaltı yaptı. The Market at Bosphorus'tan çıkarken görüntülenen ünlü futbolcu, Türk kahvaltısını çok sevdiğini söyledi. Süper Lig'de ilk iki haftada üç gol atan Fransız yıldız, sempatik tavırlar sergiledi.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:57
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