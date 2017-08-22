 Feghouli’den müjdeli haber – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    ’den müjdeli haber

    Feghouli’den müjdeli haber

    G.Saray Kulüp Doktoru , yeni transfer Sofiane 'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Oyuncunun tedaviye hızlı cevap verdiğini belirten "Kondisyon açısından uzun süreli durmuş olduğu bir periyot var. Yarın da kondisyonerlerle birlikte takımdan ayrı olarak antrenmanlara başlayacak. Tedavilik bir durumu kalmadı, gayet iyi durumda. Takım ile arasında fark oluştuğu için önümüzdeki haftayı bu arayı kapatmak için geçirecek; daha sonra da oynayacak duruma gelecek. Milli aradan sonra takıma yüzde 100 katılmış olur" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:57
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