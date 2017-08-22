Feghouli’den müjdeli haber
G.Saray Kulüp Doktoru Yener İnce, yeni transfer Sofiane Feghouli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Oyuncunun tedaviye hızlı cevap verdiğini belirten Yener İnce "Kondisyon açısından uzun süreli durmuş olduğu bir periyot var. Yarın da kondisyonerlerle birlikte takımdan ayrı olarak antrenmanlara başlayacak. Tedavilik bir durumu kalmadı, gayet iyi durumda. Takım ile arasında fark oluştuğu için önümüzdeki haftayı bu arayı kapatmak için geçirecek; daha sonra da oynayacak duruma gelecek. Milli aradan sonra takıma yüzde 100 katılmış olur" ifadelerini kullandı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:57
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