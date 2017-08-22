Brezilya’dan Özel konuk
Galatasaray'ın dün çok özel bir misafiri vardı.
Brezilya'da alt liglerde mücadele eden ve ismi "Galatasaray Voleybol" olan takımın Başkan Yardımcısı Barros Junior, Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlandı. Brezilya'da sarı-kırmızılı renklerle ve Galatasaray logosuyla mücadele eden Junior, Galatasaray'ın kulüp yapılanmasıyla ilgili bilgiler aldı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:26
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