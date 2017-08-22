 Brezilya’dan Özel konuk – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Brezilya’dan Özel konuk

    Brezilya’dan Özel konuk

    Galatasaray'ın dün çok özel bir misafiri vardı.

    Brezilya'da alt liglerde mücadele eden ve ismi "Galatasaray Voleybol" olan takımın Başkan Yardımcısı , Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlandı. Brezilya'da sarı-kırmızılı renklerle ve Galatasaray logosuyla mücadele eden Junior, Galatasaray'ın kulüp yapılanmasıyla ilgili bilgiler aldı.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Brezilya’dan Özel konuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.