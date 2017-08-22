Aslan’a yeni kaynak
Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin üst kullanım hakkını alan Galatasaray, sponsorlardan 5 milyon dolar alacak.
Galatasaray'ın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin üst kullanım hakkını almasının ardından kulübe yeni bir gelir kapısı açıldı. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz mart ayında Ankara'da yaptığı girişimlerin ardından 6 yıl sonra stadın üst kullanım hakkı tapusunu almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu hakkı eline geçirmesinin ardından ilk olarak stadın dış cephesine alacağı sponsorluklarla kulübe yıllık en az 5 milyon dolar kazandırmayı hedefliyor.
24 SAAT YAYIN!
Stadın otobana bakan kısmında 24 saat aydınlık tutulacak reklam alanları açacak olan G.Saray, hem kasasına para koyacak hem de o bölüme yeni bir çehre kazandıracak. Sponsor ile görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde yürüten yönetim, önümüzdeki günlerde stat gelirlerine; kombine ve localardan sonra dış bölüm reklamlarından büyük bir pay ekleyecek.
Savaş ÇORLU
24 SAAT YAYIN!
Stadın otobana bakan kısmında 24 saat aydınlık tutulacak reklam alanları açacak olan G.Saray, hem kasasına para koyacak hem de o bölüme yeni bir çehre kazandıracak. Sponsor ile görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde yürüten yönetim, önümüzdeki günlerde stat gelirlerine; kombine ve localardan sonra dış bölüm reklamlarından büyük bir pay ekleyecek.
Savaş ÇORLU
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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