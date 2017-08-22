Asamoah Aslan gibi
Sol bek alarak transferi kapatmak isteyen Cimbom, İtalyan kulübe 7 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ganalı yıldız ile prensipte anlaşan yöneticilerin, bu fiyatın üzerine çıkmayı düşünmediği ve yanıt beklediği bildirildi.
Hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray artık görüşmelerin, sıkı pazarlıkların sonuna geldi. Lionel Carole'un performansını yeterli bulmayan ve şimdilik Martin Linnes ile defansın solunu savunan Cimbom, sol beki güçlendirip sezon öncesi transfer defterini kapatacak. Son dönemde Kwadwo Asamoah üzerinde yoğunlaşan hatta Ganalı oyuncudan olumlu dönüş alan sarı-kırmızılılar, Juventus'u ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray'ın İtalyanlara son olarak 7 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ve bu fiyatın üzerine çıkmayı da düşünmediği bildirildi.
5 YILLIK İMZA ATACAK
Juve'nin teknik direktör Allegri ile görüşerek 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili bu hafta sonuna kadar kesin bir cevap vereceği ifade edildi. Juventus'un teklifi kabul edilmesi halinde Asamoah ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Ganalı futbolcunun yıllık 2.5 milyon euro alacağı öğrenildi. Başarılı futbolcu, Udinese takımında gösterdiği başarılı performansın ardından, 18 milyon euro bonservis bedeli ile Juventus'un yolunu tutmuştu.
5 YILLIK İMZA ATACAK
Juve'nin teknik direktör Allegri ile görüşerek 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili bu hafta sonuna kadar kesin bir cevap vereceği ifade edildi. Juventus'un teklifi kabul edilmesi halinde Asamoah ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Ganalı futbolcunun yıllık 2.5 milyon euro alacağı öğrenildi. Başarılı futbolcu, Udinese takımında gösterdiği başarılı performansın ardından, 18 milyon euro bonservis bedeli ile Juventus'un yolunu tutmuştu.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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