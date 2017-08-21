 Transfer haberlerine bakmıyorum – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Transfer haberlerine bakmıyorum

    Transfer haberlerine bakmıyorum
    İlk iki maçta Maicon ile birlikte forma şansı bulan Serdar Aziz, stoper alınacağı yönündeki haberlerin kendisini etkilemediğini ifade etti. Serdar, "Çok fazla haberlere bakmıyorum. Her gün farklı haberler çıkıyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Gerisi kulübe kalmış. Ben sahada mücadelemi veriyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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