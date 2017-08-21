Tolga’ya bak Iniesta gibi!
2 haftada müthiş oynayıp 2 gol atan genç yıldıza övgü yağıyor.
TARAFTARLA BARIŞTI
Aslan'ın dinamosu Tolga Ciğerci geçtiğimiz sezon sık sık ıslıklanıyordu. Bu sezon ise ayakta alkışlanıyor. İşte taraftarların başarılı orta saha için yaptığı bazı yorumlar...
-Omurgayı doğru kurunca, Tolga'nın içinden Khedira çıktı.
-Bu takım Tolga'yı bile oynatıyor. Çocuk kesilmezse sezonu çift haneli gol sayısı ile kapatacak.
-Galatasaray'da Osmanlıspor maçının adamı Tolga. Müthişti.
-Bir gol daha atsan kral olacaktın Tolga... Bu eser Tudor'un.
-Fernando o kadar iyi ki yanında oynayan Tolga'yı eski takım arkadaşı Yaya Toure'ye çevirdi.
-Tolga'ya bak, İniesta oldu başımıza.
-Hem ciğerci hem yürekçi. Koşarken ciğeri, oynarken yüreği ile mücadele ediyor.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:29
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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