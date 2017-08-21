 Tolga’ya bak Iniesta gibi! – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Tolga’ya bak Iniesta gibi!

    Tolga’ya bak Iniesta gibi!

    2 haftada müthiş oynayıp 2 gol atan genç yıldıza övgü yağıyor.

    geçen sezonu sıfır gol, sıfır asist ile tamamlamıştı. 2 haftada 2 gol kaydeden 25'lik oyuncu şimdi alkışlanıyor . Tolga'nın başarısında Tudor'un payı büyük. Hırvat hoca, kamplarda yakından ilgilendiği Tolga'ya "Yeni sezonda en büyük transferlerden biri sen olacaksın. Belki kötü oynadığın zamanlar olacak ama asla kötü mücadele etmeyeceğini biliyorum ve sana güveniyorum" demişti.

    TARAFTARLA BARIŞTI
    Aslan'ın dinamosu Tolga Ciğerci geçtiğimiz sezon sık sık ıslıklanıyordu. Bu sezon ise ayakta alkışlanıyor. İşte taraftarların başarılı orta saha için yaptığı bazı yorumlar...

    -Omurgayı doğru kurunca, Tolga'nın içinden Khedira çıktı.
    -Bu takım Tolga'yı bile oynatıyor. Çocuk kesilmezse sezonu çift haneli gol sayısı ile kapatacak.
    -Galatasaray'da Osmanlıspor maçının adamı Tolga. Müthişti.
    -Bir gol daha atsan kral olacaktın Tolga... Bu eser Tudor'un.
    -Fernando o kadar iyi ki yanında oynayan Tolga'yı eski takım arkadaşı Yaya Toure'ye çevirdi.
    -Tolga'ya bak, İniesta oldu başımıza.
    -Hem ciğerci hem yürekçi. Koşarken ciğeri, oynarken yüreği ile mücadele ediyor.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:29
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