Sözleşmesi feshedildi!
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Kayar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu bildirdi.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Oğuzhan Kayar ile sözleşmemiz karşılıklı olarak bedelsiz sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:58
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