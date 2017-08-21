 Sözleşmesi feshedildi! – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Sözleşmesi feshedildi!

    Sözleşmesi feshedildi!

    Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu 'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu bildirdi.

    Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel futbolcumuz ile sözleşmemiz karşılıklı olarak bedelsiz sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:58
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