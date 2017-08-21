Sinan Gümüş'e Almanya'dan talip
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Sinan Gümüş için Hamburg'dan flaş bir transfer teklifi geldi.
Sarı kırmızılı ekipten ayrılmak isteyen Sinan Gümüş'e Almanya'dan sürpriz bir talip çıktı...
Alman ekibi Hamburg, gol sevinci sırasında sakatlanan ve 7 ay kadar sahalardan uzak kalacak olan yıldız golcüsü Nicolai Müller'in yerini Sinan Gümüş'le doldurmayı planlıyor.
Hamburg'un Sinan için Galatasaray'a 6 milyon euro teklif yaptığı, sarı kırmızılı ekibin ise bu teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi.
Daha önce de Portekiz ekibi Benfica'nın Sinan için 4.5 milyon euro teklif yaptığı iddiası ortaya atılmıştı.
AYRILIK İSTEĞİNİ CENK ERGÜN DOĞRULAMIŞTI
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmak istediği iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada başarılı oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini doğrulamış, "Sinan sevdiğimiz bir oyuncumuz. Kendisinin takımdan ayrılma talebi var. Kampın bitmesini bekledik, konuyu detaylı olarak masaya yatıracağız" şeklinde konuşmuştu.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:05
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"Çok büyük aksilik olmazsa şampiyon olacağız"
Toplam 83
Yorum
okan fenerbahcenin 4 4 2 oynaması lazım Rvp ve soldado ilerde atıf arkalarında olması gerek orta sahaya mehmet topalla gulianoyu olmalı
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Beşiktaş'ta kriz!
Toplam 18
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Fb1907 Fikret orman artık kendisini dev aynasında görüyor ego tavan yapmış
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Kalede soru işareti
Toplam 9
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salih Fabri bu yil cok kotu boykoyu denemesi lazim senol hocanin
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