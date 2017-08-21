Sinan Gümüş'e Almanya'dan talip

Sarı kırmızılı ekipten ayrılmak isteyen Sinan Gümüş'e Almanya'dan sürpriz bir talip çıktı...

Alman ekibi Hamburg, gol sevinci sırasında sakatlanan ve 7 ay kadar sahalardan uzak kalacak olan yıldız golcüsü Nicolai Müller'in yerini Sinan Gümüş'le doldurmayı planlıyor.

Hamburg'un Sinan için Galatasaray'a 6 milyon euro teklif yaptığı, sarı kırmızılı ekibin ise bu teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi.



Daha önce de Portekiz ekibi Benfica'nın Sinan için 4.5 milyon euro teklif yaptığı iddiası ortaya atılmıştı.



AYRILIK İSTEĞİNİ CENK ERGÜN DOĞRULAMIŞTI



Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmak istediği iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada başarılı oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini doğrulamış, "Sinan sevdiğimiz bir oyuncumuz. Kendisinin takımdan ayrılma talebi var. Kampın bitmesini bekledik, konuyu detaylı olarak masaya yatıracağız" şeklinde konuşmuştu.