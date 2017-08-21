 Sen neymişsin Fernando Reges – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Sen neymişsin Reges

    Sen neymişsin Fernando Reges

    Brezilyalı yıldız tam bir futbol profesörü. Zekası ve oyun kalitesiyle göz kamaştırdı.

    , Kayseri ve Osmanlı maçındaki futbolcuyla keyiflendirdi. Osmanlı maçında 126 kez topla buluştu. 109 pasın 101'ini olumlu kullanarak yüzde 93'lük isabet oranı yakaladı. 6 defa 30 metrenin üzerinde pası arkadaşlarıyla buluşturdu.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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