 Rakamlar uçuyor – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Rakamlar uçuyor

    Rakamlar uçuyor

    'ın sahadaki müthiş performansı rakamlara da yansıdı.

    İşte o istatistikler:

    3 - Bafetimbi Gomis'in Süper Lig'de kaleyi bulan ilk 4 şutundan 3'ü golle sonuçlandı. Sonuncusunun hızı 131 kilometre!
    4 - ligdeki son 4 deplasman maçını kazandı.
    5 - Yeni transfer Mariano 5 şut pası ile takımın en iyisi.
    6 - Cimbom ligde oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.
    15- Gomis son 13 lig maçında 15 gole katkıda bulundu. (13 gol, 2 asist)
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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