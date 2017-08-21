Rakamlar uçuyor
Galatasaray'ın sahadaki müthiş performansı rakamlara da yansıdı.
3 - Bafetimbi Gomis'in Süper Lig'de kaleyi bulan ilk 4 şutundan 3'ü golle sonuçlandı. Sonuncusunun hızı 131 kilometre!
4 - Galatasaray ligdeki son 4 deplasman maçını kazandı.
5 - Yeni transfer Mariano 5 şut pası ile takımın en iyisi.
6 - Cimbom ligde oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.
15- Gomis son 13 lig maçında 15 gole katkıda bulundu. (13 gol, 2 asist)
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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