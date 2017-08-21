''Pastanın kreması olur''
Osmanlıspor galibiyetiyle keyfi yerine gelen Başkan Özbek transferle ilgili sorulara samimi yanıtlar verdi. Asamoah sorusuna, “İnşallah gelir” diyen Özbek, Arda için, “Gelirse pastanın kreması olur” ifadesini kullandı.
İlk haftada oynanan Kayseri karşılaşması için "Hayatımın en heyecanlı maçıydı" itirafında bulunan Başkan Dursun Özbek, Osmanlıspor maçından sonra ise iyice keyiflendi. Maç sonunda, "Transferler devam edecek mi?" sorusuna, "Çalışıyoruz" cevabını verdi. 'Asamoah geliyor mu?' denilince "İnşallah" yanıtını veren Başkan, Arda Turan içinse, "O da gelirse pastanın kreması olur" esprisini patlattı. Sahada fırtınalar estiren Galatasaray'da şimdi gözler Arda ve Asamoah'tan gelecek haberlerde...
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:18
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
''Pastanın kreması olur'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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