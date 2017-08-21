 ''Pastanın kreması olur'' – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ''Pastanın kreması olur''

    ''Pastanın kreması olur''

    Osmanlıspor galibiyetiyle keyfi yerine gelen Başkan Özbek transferle ilgili sorulara samimi yanıtlar verdi. Asamoah sorusuna, “İnşallah gelir” diyen Özbek, Arda için, “Gelirse pastanın kreması olur” ifadesini kullandı.

    Galatasaray'da yeni transferlere verilen yüksek ücretler yerini övgülere bıraktı. Sarı-kırmızılı kulüpte en keyifli kişi ise kuşkusuz eleştirilerin odağında yer alan Başkan Dursun Özbek... Olağanüstü Divan Kurulu toplantısında bir ara birlikte çalıştığı Levent Nazifoğlu'nun ağır ithamlarına maruz kalan ve "Birlik olmamız gereken bir dönemde bu yapılanlar doğru değil" diyerek serzenişte bulunan Özbek, Osmanlıspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle yeniden moral buldu.

    İlk haftada oynanan Kayseri karşılaşması için "Hayatımın en heyecanlı maçıydı" itirafında bulunan Başkan , Osmanlıspor maçından sonra ise iyice keyiflendi. Maç sonunda, "Transferler devam edecek mi?" sorusuna, "Çalışıyoruz" cevabını verdi. 'Asamoah geliyor mu?' denilince "İnşallah" yanıtını veren Başkan, Arda Turan içinse, "O da gelirse pastanın kreması olur" esprisini patlattı. Sahada fırtınalar estiren Galatasaray'da şimdi gözler Arda ve Asamoah'tan gelecek haberlerde...

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:18
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