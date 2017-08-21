 Mesaiye başladı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Mesaiye başladı

    Mesaiye başladı
    Fransız ekibi 'in yolunu tutan Wesley Sneijder, yeni takımında ilk maçına çıktı. Nice, 45. dakikada Alassane Plea ve 47. dakikada Remi Walter'ın attığı gollerle Guingamp'ı 2-0 mağlup ederken Hollandalı futbolcu, karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 84 dakika forma giydi. Wesley, otoritelerden geçer not aldı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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