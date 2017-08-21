 Kahvaltıda yer aldı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Kahvaltıda yer aldı

    Kahvaltıda yer aldı
    Osmanlı maçında ısınmaya çıkmayan 'ın kamp yapılan otelde kahvaltıya da katılmadığı ileri sürülmüştü. Ancak sarı-kırmızılılar, bu iddiayı net bir şekilde yalanlayıp Selçuk İnan'ın kampta takım bütünlüğünü bozan herhangi bir tavır sergilemediğini ve kahvaltıda da olduğunu söyledi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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