 Joga bonito (Güzel oyun) – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Joga bonito (Güzel oyun)

    Joga bonito (Güzel oyun)

    Gomis’i, Belhanda’sı, Ndiaye’si sahada coşuyor... Yönetimi locada, taraftarı tribünde, hocası kulübede mest oluyor.

    Cimbom hazırlık maçlarında ümit vermemişti ardından Wesley Sneijder krizi ve Östersunds faciası sonrası hem yönetim hem de teknik direktör İgor Tudor büyük eleştiriler almıştı. Ancak transferlerin gelmesinden sonra sarı-kırmızılılar çehre değiştirdi. Maicon, Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda ve Gomis'in takıma oturmasıyla Aslan da inanılmaz değişim yaşandı. Evinde Kayseri'yi 4'leyen Galatasaray, önceki gün de Osmanlıspor'u deplasmanda 3 golle geçmeyi bildi.

    8 YIL SONRA 7 GOL ATTILAR
    Igor Tudor'un önderliğinde kısa sürede seviye atlayan Galatasaray taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Geçen sezon 1 şut atmak için 90 pas yapan , yeni sistemde artık 'dikine' oynuyor. Bu da hemen tabelaya yansıdı. Son olarak 2009-10 sezonunda Frank Rijkaard yönetiminde 2 haftada 8 gol atan Cimbom bu müthiş başarıyı Tudor döneminde tekrarladı. Bu yenilenmiş Galatasaray'ı izleyenler meşhur 'Joga Bonito' (Güzel oyun) demekten kendilerini alamıyorlar. Daha bu takıma Feghouli de katılacak. Asamoah transferinin de eli kulağında.

    DURAN TOP DERDİ SÜRÜYOR
    Aslan'da işler birçok kategoride iyiye giderken duran top sıkıntısı aynen devam ediyor. Bu sezon yenilen 2 gol de duran toptan geldi. İgor Tudor bu sorunu kısa sürede çözmek için çareler arıyor.


    Savaş ÇORLU
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Joga bonito (Güzel oyun) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.