Joga bonito (Güzel oyun)
Gomis’i, Belhanda’sı, Ndiaye’si sahada coşuyor... Yönetimi locada, taraftarı tribünde, hocası kulübede mest oluyor.
8 YIL SONRA 7 GOL ATTILAR
Igor Tudor'un önderliğinde kısa sürede seviye atlayan Galatasaray taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Geçen sezon 1 şut atmak için 90 pas yapan Galatasaray, yeni sistemde artık 'dikine' oynuyor. Bu da hemen tabelaya yansıdı. Son olarak 2009-10 sezonunda Frank Rijkaard yönetiminde 2 haftada 8 gol atan Cimbom bu müthiş başarıyı Tudor döneminde tekrarladı. Bu yenilenmiş Galatasaray'ı izleyenler meşhur 'Joga Bonito' (Güzel oyun) demekten kendilerini alamıyorlar. Daha bu takıma Feghouli de katılacak. Asamoah transferinin de eli kulağında.
DURAN TOP DERDİ SÜRÜYOR
Aslan'da işler birçok kategoride iyiye giderken duran top sıkıntısı aynen devam ediyor. Bu sezon yenilen 2 gol de duran toptan geldi. İgor Tudor bu sorunu kısa sürede çözmek için çareler arıyor.
Savaş ÇORLU
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:19
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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