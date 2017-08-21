 Igor Tudor’a özel destek – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ’a özel destek

    Igor Tudor’a özel destek

    Taraftarlar, müthiş bir takım oluşturan Hırvat hoca için Sivas maçında sürprize hazırlanıyor.

    Sezon öncesi "Luce gelsin, Terim gelsin" diyenler şimdi "Tudor kalsın" diyor. 39 yaşındaki genç hocanın kurduğu takıma 2 haftada hayran kalan sarı-kırmızılı taraftarlar, Tudor'la Ankara'da barış imzalamıştı. Osmanlı maçında tribünlere çağırılan Hırvat çalıştırıcıyı Sivasspor karşılaşmasında özel sürprizler bekliyor. Maç öncesi tribüne çağırılıp alkışlanacak. Pankartlar da hazırlanıyor.

    SİVAS'A 50 BİN ASLAN
    Galatasaray taraftarı, yürekli futbolu gördükten sonra Türk Telekom Stadı'na akın etmeye hazırlanıyor. İştahlı pres, güzel golleri izlemek isteyen taraftarların Sivas maçında tribünleri doldurması bekleniyor. Kombine satış ofisi fazladan mesai yaparken, bilet ayırma telaşı da başladı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:27
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