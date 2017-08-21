Igor Tudor’a özel destek
Taraftarlar, müthiş bir takım oluşturan Hırvat hoca için Sivas maçında sürprize hazırlanıyor.
SİVAS'A 50 BİN ASLAN
Galatasaray taraftarı, yürekli futbolu gördükten sonra Türk Telekom Stadı'na akın etmeye hazırlanıyor. İştahlı pres, güzel golleri izlemek isteyen taraftarların Sivas maçında tribünleri doldurması bekleniyor. Kombine satış ofisi fazladan mesai yaparken, bilet ayırma telaşı da başladı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:27
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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