Hiçbir yere gitmiyorum

Yasin’den Beşiktaş iddialarına yalanlama.

Osmanlıspor maçının son bölümünde forma şansı bulan Yasin Öztekin, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli futbolcu, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Benim ağzımdan çıkmayan haberler doğru değil. Galatasaray'dan hiçbir yere ayrılmıyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu. Galatasaray'ın Arda Turan ile ilgilenmesini de değerlendiren Yasin, "Arda, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından birisi. Onunla oynamak güzel olurdu ama bu konuyla ilgili bir şey bilmiyorum" dedi.