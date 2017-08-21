 G.Saray'da Sivasspor mesaisi başladı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    G.Saray'da Sivasspor mesaisi başladı

    G.Saray'da Sivasspor mesaisi başladı

    , Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü, basın mensuplarına açık tutuldu.

    Osmanlıspor ile oynanan maçın ilk 11'inde görev alan futbolcular antrenmanın ilk bölümünde yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

    Tüm futbolcuların katılımıyla baskı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde, Osmanlıspor maçında görev almayan oyuncular dar alanda çift kale maç oynadı.

    Antrenmanı Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bazı divan kurulu üyeleri de takip etti. Özbek ve divan kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla birlikte basın mensuplarına poz verdi.

    Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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