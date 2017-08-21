 G.Saray, Beşiktaş'ın gözdesine teklif yaptı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    G.Saray, Beşiktaş'ın gözdesine teklif yaptı

    G.Saray, Beşiktaş'ın gözdesine teklif yaptı

    Beşiktaş yönetiminin sonuçlandırmaya çalıştığı Domagoj Vida transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    Kasımpaşa maçından sonra transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı yönetim, Dinamo Kiev'de forma giyen ve sözleşmesi Ocak 2018'de sona erecek Hırvat oyuncuyla anlaşma aşamasındayken devreye Galatasaray girdi!

    Lige iyi bir başlangıç yapan ve 6 puanla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'la transfer savaşını başlattı. Sarı-kırmızılı yönetim Vida'nın bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunürken, Ukrayna ekibinin 5 milyon Euro istediği iddia edildi.

    Sarı-kırmızılı ekibin bu hamlesi sonrasında Beşiktaş yönetiminin ne yapacağı merak konusu.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:31
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