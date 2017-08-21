G.Saray, Beşiktaş'ın gözdesine teklif yaptı

Kasımpaşa maçından sonra transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı yönetim, Dinamo Kiev'de forma giyen ve sözleşmesi Ocak 2018'de sona erecek Hırvat oyuncuyla anlaşma aşamasındayken devreye Galatasaray girdi!

Lige iyi bir başlangıç yapan ve 6 puanla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'la transfer savaşını başlattı. Sarı-kırmızılı yönetim Vida'nın bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunürken, Ukrayna ekibinin 5 milyon Euro istediği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin bu hamlesi sonrasında Beşiktaş yönetiminin ne yapacağı merak konusu.