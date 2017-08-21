G.Saray, Beşiktaş'ın gözdesine teklif yaptı
Beşiktaş yönetiminin sonuçlandırmaya çalıştığı Domagoj Vida transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Kasımpaşa maçından sonra transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı yönetim, Dinamo Kiev'de forma giyen ve sözleşmesi Ocak 2018'de sona erecek Hırvat oyuncuyla anlaşma aşamasındayken devreye Galatasaray girdi!
Lige iyi bir başlangıç yapan ve 6 puanla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'la transfer savaşını başlattı. Sarı-kırmızılı yönetim Vida'nın bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunürken, Ukrayna ekibinin 5 milyon Euro istediği iddia edildi.
Sarı-kırmızılı ekibin bu hamlesi sonrasında Beşiktaş yönetiminin ne yapacağı merak konusu.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:31
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Fenerbahçe ara vermedi
Toplam 5
Yorum
gitsinler Juliano ve Elii Elmas kalsin digerleri hemen gitsin...
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Talisca artık 2’nci!
Toplam 4
Yorum
hilmi turan NASRİ BUNCA DEĞERLİYMİŞ MEĞER ONUN İÇİNMİ KULUP BULAMADIDA ANTALYAYA TATİLE GELDİ !!!
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F.Bahçe'den Trabzonspor'a Gomez çalımı
Toplam 15
Yorum
İyi transfer Kjaer gitmeseydi, strum grazı hiç gol yemeden elerdik, göztepe,vardar,trabzon maçlarını rahat kazanırdık, stoper transferi çok geç kaldı
G.Saray, Beşiktaş'ın gözdesine teklif yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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