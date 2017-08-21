 Galatasaray'a Brezilya'dan misafir – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Galatasaray'a Brezilya'dan misafir

    Galatasaray'a Brezilya'dan misafir

    Brezilya'nın alt voleybol liginde "Galatasaray Voleibol" adıyla mücadele eden kulübün başkan yardımcısı Modesto de Almeida Barros Junior, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Modesto'nun Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün davetiyle Türk Telekom Stadı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

    Brezilya'da sarı-kırmızı renklerle ve Galatasaray logosuyla mücadele eden takımın başkan yardımcısının, ziyarette Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Mustafa Turgun, Galatasaray Sportif AŞ Pazarlama Müdürü Orkun Darnel ve Galatasaray Voleybol Şubesi Genel Menajeri Mehmet Berent Bayrakçı ile bir süre sohbet ettiği ve Brezilya'daki kulüp hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

    Modesto'nun ziyaretin ardından Türk Telekom Stadı'nı gezdiği belirtildi.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:43
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