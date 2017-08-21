Galatasaray'a Brezilya'dan misafir
Brezilya'nın alt voleybol liginde "Galatasaray Voleibol" adıyla mücadele eden kulübün başkan yardımcısı Modesto de Almeida Barros Junior, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Modesto'nun Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün davetiyle Türk Telekom Stadı'nı ziyaret ettiği bildirildi.
Brezilya'da sarı-kırmızı renklerle ve Galatasaray logosuyla mücadele eden takımın başkan yardımcısının, ziyarette Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Mustafa Turgun, Galatasaray Sportif AŞ Pazarlama Müdürü Orkun Darnel ve Galatasaray Voleybol Şubesi Genel Menajeri Mehmet Berent Bayrakçı ile bir süre sohbet ettiği ve Brezilya'daki kulüp hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
Modesto'nun ziyaretin ardından Türk Telekom Stadı'nı gezdiği belirtildi.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:43
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"Çok büyük aksilik olmazsa şampiyon olacağız"
Toplam 86
Yorum
koçali senden büyük aksilik ve saçmalık olabilirmi.Bu takımın başına gelebiliecek en kocaman bela olduğunu herkes anlayacak yavaş yavaş.Yazık FB me
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Kredisini her kulvarda tüketiyor
Toplam 2
Yorum
FeNeR O şutu tokatla çıkarmaya çalışacak tek kalecidir herhalde ligde...Yumruklasana onu,avcunu açarsan bileğini bükeceğini nasıl düşünmezsin?
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Trabzonspor’dan Dante sürprizi
Toplam 2
Yorum
Firtina Genc yetenekli topcullari oynatin yusuf gibi genceler ciksin zaten sampiyon olmayiz bu hocayla kulup borc batagina sokmayin 33luk degil genc
Galatasaray'a Brezilya'dan misafir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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