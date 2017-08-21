Ligde Demir Grup Sivasspor ile 25 Ağustos Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fernando, ilk iki haftada güzel galibiyetler aldıklarını belirterek, "Performansımdan ziyade takımın iyi oynaması beni daha çok mutlu ediyor. Ben de iki haftadır elimden geldiği kadar mücadele ediyorum ve takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha iyisini yapacağımı biliyorum. İlerleyen zamanda daha iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Süper Lig'de ilk iki haftanın ardından Galatasaray'ın şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilmesiyle ilgili bir soru üzerine Fernando, "Bu iki maçta iyi oynadığımız, çok iyi performans ortaya koyduğumuz ve güzel galibiyetler aldığımız doğru. Yolun daha çok başındayız. Lig yarışı çok uzun. Yapmamız gereken ilk iki maçta gösterdiğimiz performansı bir sonraki karşılaşmaya taşıyabilmek." ifadelerini kullandı.

Ligdeki rekabet seviyesinin üst düzeyde olduğunu aktaran Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:

"Henüz iki maç oynamış olsam da ligin kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Bu iyi seviyeye bizim de her zaman kendimizi hazırlamamız lazım. Geldiğim Premier Lig'deki oyunun temposu çok yüksek, burada da rekabet seviyesi üst düzeyde. O yüzden iyi şeyler yapmak için her maça çok iyi hazırlanmanız gerekiyor."

Yeni kurulan bir takım olarak uyum sürecini kısa sürede atlatmalarında teknik direktör Igor Tudor'un büyük emeği olduğunu vurgulayan Fernando, "İki güzel galibiyet aldık. Hedefimiz daha da üzerine koymak ve yaptığımız hataları tekrarlamamak. Hocamızın da tamamen düşüncesi bu. Karakter olarak hep daha iyiyi arayan biri. O yüzden her zaman daha iyisini yapmamız için elinden geleni yapıyor." şeklinde görüş belirtti.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların kendilerine olan desteğinin önemine değinerek, "Türkiye'ye geldiğimden beri beni en çok şaşırtan noktalardan biri taraftar oldu. Çok büyük kulüplerde, önemli toplulukların önünde oynadım ama Galatasaray taraftarı başka. Bu da bizi motive ediyor. Umarım cuma günü Sivasspor ile yapacağımız maçta 50 bin taraftarımız tribünde olur." değerlendirmesinde bulundu.