 Feghouli kimi kesecek? – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Feghouli kimi kesecek?

    Feghouli kimi kesecek?
    Cimbom sezona öyle bir başlangıç yaptı ki Sofiane Feghouli'nin kimi keseceği merak konusu oldu. Adaylar Rodrigues ve Tolga. Sakatlığı bulunan Cezayirli, milli aranın ardından formasına kavuşacak.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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