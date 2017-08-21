Cenk Ergün: Normal sonuç

Cimbom'un Östersunds faciasından kısa sürede toparlanıp müthiş bir çıkış yakalaması herkesi şaşırttı. Ancak bu sezon transferlerde büyük rolü olan Sportif Direktör Cenk Ergün "Bu normal sonuç. Beklediğimiz bir şeydi. Daha da iyiye gideceğiz" diye konuştu.