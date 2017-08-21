 Cenk Ergün: Normal sonuç – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Cenk Ergün: Normal sonuç

    Cenk Ergün: Normal sonuç
    Cimbom'un Östersunds faciasından kısa sürede toparlanıp müthiş bir çıkış yakalaması herkesi şaşırttı. Ancak bu sezon transferlerde büyük rolü olan Sportif Direktör Cenk Ergün "Bu normal sonuç. Beklediğimiz bir şeydi. Daha da iyiye gideceğiz" diye konuştu.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenk Ergün: Normal sonuç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.