 Belhanda, Wes’i hemen unutturdu – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    , Wes’i hemen unutturdu

    Belhanda, Wes’i hemen unutturdu

    10’un yeni sahibi kısa sürede gönülleri çeldi.

    Wesley Sneijder ile yollar sıkıntılı şekilde ayrılırken taraftar ile yönetimin arası iyice açılmıştı. Yerine transfer edilen Younes Belhanda tepkiler yüzünden İnstagram'ını dahi kapamıştı. Ancak Faslı yıldız oynadığı muhteşem futbolla kısa sürede tribünlerin sevgilisi oldu. Saha içinde resital sunan, 27 yaşındaki yıldız saha dışında da 'takım arkadaşlığını' fazlasıyla yerine getiriyor. Taraftar Wesley Sneijder'in gittiğini unuttu bile.

    OMUZ OMUZA YIKILMIYOR
    Younes alışılmış 10 numaraların dışında bir profil çiziyor. Osmanlı maçında girdiği 17 ikili mücadelenin 15'ini kazandı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:26
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