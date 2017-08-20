 Yasin Öztekin'den Beşiktaş sözleri – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    'den Beşiktaş sözleri

    <a href="/index/yasin-oztekin?id=ee6f0b2a-5199-4a2d-9a35-a90025d5c4f0" class="" rel="tag">Yasin Öztekin</a>'den Beşiktaş sözleri

    Galatasaray'ın tecrübeli kanat oyuncusu Osmanlıspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray'ın, Osmanlıspor'u 3-1 yendiği maçın ardından , hakkında çıkan transfer söylentilerine açıklık getirdi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Transferde ismin Beşiktaş ile anılıyor, ne düşünüyorsun?" sorusuna karşı net bir şekilde Galatasaray'da kalacağını söyledi.

    İşte Yasin'in maç sonu açıklamaları;

    "BU SEZON TAKIM OLABİLDİK"
    "Çok iyi başladık sezona. Gelen arkadaşlarımız da çok iyi bir giriş yaptık. İyi oynadığımızda kazanıyoruz zaten. Her sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sene de kaliteli oyuncularımız vardı ama takım olarak hareket edemedik. Bu sezon daha bir takım olarak hareket ediyoruz. Gelen arkadaşların hepsi katkıda bulunuyor."

    "BURADA KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"
    "Her zaman transfer haberleri çıkıyor ama benim ağzımdan çıkmıyor. Benim ağzımdan çıkmayan haberler doğru değil. Galatasaray'dan hiçbir yere ayrılmıyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum."

    "ARDA İLE OYNAMAK İSTERİM"
    "Arda, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından birisi. Onunla oynamak iyi olurdu ama bu konuyla ilgili bir şey bilmiyorum."

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:26
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