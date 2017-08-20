 Yakında göreceksiniz – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yakında göreceksiniz

    Yakında göreceksiniz
    Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği , şu an geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Belçikalı stoper, "Hakkımda sürekli başka yere gideceğim konuşuluyor. Hemen hemen her gün farklı kulüple anlaşıyorum. Durumumu kendim biliyorum ama şu anda konuşmak istemiyorum. Yakında zaten göreceksiniz" dedi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yakında göreceksiniz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.