 Uygun: Kırılma anı Regattin’in kaçırdığı gol – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Uygun: Kırılma anı Regattin’in kaçırdığı gol

    Uygun: Kırılma anı Regattin’in kaçırdığı gol
    Teknik Direktörü , "İlk yarıyı bizim için oynanmamış değerlendiriyorum. Üretken olamadık. Belli ölçülerde onların tepkisine karşı duruş sergileyemedik. Bu bize pahalıya patladı. Kırılma anı olarak Regattin'in kaçırdığı golü söyleyebiliriz. Serdar'ın karşı karşıya kaçırdığı golü diyebiliriz. Bunlar bizim adımıza önemli gol pozisyonlarıydı" dedi. Bu arada, Bülent Uygun'un giydiği takım elbise dün akşam sosyal medyada çok konuşuldu.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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