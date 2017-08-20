 Tolga’dan resital – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Tolga’dan resital

    Tolga’dan resital
    Tudor'un bu sezonki en büyük sürprizlerinden biri olan Tolga Ciğerci 2'de 2 yaptı. 25 yaşındaki oyuncu Kayserispor'dan sonra Osmanlıspor filelerini de havalandırdı. İki maçta da 90 dakika görev alan Tolga, daha önce eleştirildiği taraftardan da tam not aldı.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:23
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