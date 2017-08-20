Tolga’dan resital

Tudor'un bu sezonki en büyük sürprizlerinden biri olan Tolga Ciğerci 2'de 2 yaptı. 25 yaşındaki oyuncu Kayserispor'dan sonra Osmanlıspor filelerini de havalandırdı. İki maçta da 90 dakika görev alan Tolga, daha önce eleştirildiği taraftardan da tam not aldı.