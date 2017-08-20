 Tevfik Fikret anıldı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    anıldı

    Tevfik Fikret anıldı

    G.Saray, şair 'i vefatının 102. yıl dönümünde andı.

    Resmi sitedeki mesajda, "Fikri hür, vicdanı hür ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle 'in ismini ve yaptıklarını başta G.Saraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur" denildi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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