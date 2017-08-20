Terminatör
Kayseri filelerini iki kez havalandıran G.Saray’ın yıldızı, Osmanlıspor’a da acımadı. Güçlü fiziği ve bitmeyen enerjisiyle öne çıkan Fransız forvet, öyle bir gol attı ki, ağların tozunu aldı.
RAKİP KALECİLERİN KABUSU OLDU
Gomis, kendisini karşılayan iki rakibine rağmen Rodrigues'in asistine altı pas çizgisi üzerinde gelişine vurdu. Kayserispor maçındaki golleri gibi Osmanlıspor kalecisi Hakan Arıkan'ı da çaresiz bırakan tecrübeli futbolcu, geceye damgasını vurdu. Başlangıç düdüğünden itibaren sahada basmadık nokta bırakmayan Gomis, önde yaptığı presle Osmanlıspor savunmasının da kabusu oldu.
ONDAN MUTLUSU YOK
Karşılaşmanın ardından bir hayli mutlu olan Gomis, "Kazandığımız için sevinçliyiz. İkinci maçımızı da kazanmış olmak önemliydi. Attığım golden çok Galatasaray'ın kazandığı 3 puan önemli. Maç maç düşünüp, hazırlıklarımızı buna göre sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Terminatör haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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