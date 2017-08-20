Terminatör

Kayseri filelerini iki kez havalandıran G.Saray’ın yıldızı, Osmanlıspor’a da acımadı. Güçlü fiziği ve bitmeyen enerjisiyle öne çıkan Fransız forvet, öyle bir gol attı ki, ağların tozunu aldı.

Galatasaray'ın flaş transferi Bafetimbi Gomis, rakip kalecilerin kabusu olmaya devam ediyor. Süper Lig'in 2. haftası geride kalırken, Fransız forvet 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a karşı iki defa gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, dün de müthiş bir gole imza attı. Güçlü fiziği ve bitmeyen enerjisiyle rakip savunmaya zor anlar yaşatan yıldız forvet, 31. dakikadaki golüyle de futbolunu taçlandırdı.



RAKİP KALECİLERİN KABUSU OLDU

Gomis, kendisini karşılayan iki rakibine rağmen Rodrigues'in asistine altı pas çizgisi üzerinde gelişine vurdu. Kayserispor maçındaki golleri gibi Osmanlıspor kalecisi Hakan Arıkan'ı da çaresiz bırakan tecrübeli futbolcu, geceye damgasını vurdu. Başlangıç düdüğünden itibaren sahada basmadık nokta bırakmayan Gomis, önde yaptığı presle Osmanlıspor savunmasının da kabusu oldu.



ONDAN MUTLUSU YOK

Karşılaşmanın ardından bir hayli mutlu olan Gomis, "Kazandığımız için sevinçliyiz. İkinci maçımızı da kazanmış olmak önemliydi. Attığım golden çok Galatasaray'ın kazandığı 3 puan önemli. Maç maç düşünüp, hazırlıklarımızı buna göre sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.