 Tarifsiz bir duygu – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Tarifsiz bir duygu

    Tarifsiz bir duygu
    Eski takımı Osmanlıspor'a karşı forma giyen yeni transfer , "Eski takımına karşı oynamak tarifsiz bir duygu. Beraber mücadele ederek, iyi bir oyunla geldi galibiyet. İlk yarı dominanttık. 2. yarıda onların üstünlüğü oldu bazı anlarda ama bu normal, kendi sahalarındalar" dedi. Tolga Ciğerci'nin performansını da değerlendiren Ndiaye, "Harika bir oyuncu. 2 haftada 2 gol attı" yorumunu yaptı.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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