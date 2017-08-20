"Şu takıma Arda Turan da gelirse..."

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın performansıyla ilgili şunları söyledi:

"3-0'DAN SONRA SANTRADAKİ ANI GÖRDÜM"

"Genelde sezon başları temposuz maçlar oynanır ama bu hafta gollü geçiyor. Ligimiz gollü başladı. Bugün de Osmanlıspor takımı tecrübeli bir takım. Geçen yıl iyi top oynadılar. Sezon sonuna doğru sallanmışlardı. Geçen hafta Galatasaray, Kayseri maçı oynanmadan önce Galatasaray'ı heyecanla bekliyoruz demiştik. Heyecanımızı giderdiler. Şimdi Galatasaray ortalamanın üzerinde iyi futbolcular almış. Ne lazım? Fizik kapasite ve kalpten oynamak. 3. golü attıktan sonra rakip santra yaparken, oyuncu başlarken 4 tane Galatasaraylı oyuncu bir saldırdı, sanki 2-0 gerideler ve 2-1 oldu maç, 2-2 için koşuyorlar."

"FERNANDO LİGİMİZİN EN ÇOK TOPLA BULUŞAN OYUNCUSU OLABİLİR"

"Fernando ligimizin en çok topla buluşan oyuncusuu olabilir. Gerets döneminde unutulan Saidou vardı mesela. O da en çok topla buluşan oyuncuydu. Galatasaray'da ön taraftaki ofansif oyuncular sürekli hareketli, rakip savunmayı rahatsız eden ve yoran isimler. Mesela geçen sene Tolga ceza sahasına girmezdi, bugün goller atmaya başladı."

"GALATASARAY SİVAS MAÇINI 40-45 BİN SEYİRCİYE BANKO OYNAR"

"Zamanla bu takım uyum sağlayacaktır Galatasaray. Yeni bir takım sonuçta. Hak edilen 2 galibiyet. Coşkulu ve kalesinden uzak bir oyun. Sadece 3-1'den sonra net bir fırsatları var. Kırılma anıydı. Ancak oyunun geneline bakmak lazım. 180 dakika itibariyle Galatasaray'ın performansını değerlendirmek lazım. Mesela Sivasspor maçını 40-45 bin seyirciyle banko oynarlar."

"ARDA TURAN DA GELİRSE"

"Galatasaray şampiyonluk adayayım diyor. Yeni bir takım, kaleci hariç omurga tamamen değişti. Bunu fizik ve coşkuyla kapattılar. Deplasmanda nasıl oynayacaklar diye merak ediyorduk ve bugün de gösterdiler. Şu takıma Arda Turan gelirse, bambaşka bir takım olur"