 Silindir! – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Silindir!

    Silindir!

    Lige Kayserispor’u gol yağmuruna tutarak başlayan ; dün gece de ’u adeta silindir gibi ezip geçti: 3-1. Geçen hafta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan ‘gol canavarı’ Gomis; dün gece de kurşun gibi bir golle ağları sarstı, Aslan gibi kükredi!

    'ı tutana aşk olsun... Süper Lig'e flaş transferlerle giren sarı-kırmızılı ekip, yenilenmiş kadrosu ile ikinci hafta sonunda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

    İlk maçında Kayserispor'u 4-1 geçen Cimbom, dün akşam da Osmanlıspor'a acımadı. Başkentte oynanan karşılaşmaya da hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, Maicon'un 14. dakikadaki kafa vuruşu ile açılışı yaptı.

    31'de Gomis ve 56. dakikada Tolga maçı 3-0 taşıdı. Ankara ekibi, 58'de Serdar ile karşılık verse de Cimbom sahadan 3-1 galip ayrılarak 2. Haftayı da galibiyetle geçti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta sahasında Sivas'ı konuk edecek.

    KAZANANLAR KULÜBÜ
    Igor Tudor, Osmanlıspor karşısında kazanan kadroyu bozmadı. Sarı-kırmızılı takımın Hırvat teknik direktörü Tudor, geçen hafta Kayserispor'u 4-1 yendikleri maçta ilk 11'de görev verdiği futbolcuları başkentte de sahaya sürdü. Kazanan kadro Osmanlıspor karşısında da şovuna devam ederken Galatasaray'ın yedek kulübesinde Selçuk'un yanı sıra Eray İşcan, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Emrah Başsan, Carole, Tarık Çamdal ve Koray Günter yer aldı.

    YABANCISARAY
    Dün akşam Galatasaray ilk 11'inde 9 yabancı yer aldı. Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz yerli isimleri temsil ederken ev sahibi ise mücadeleye 6 Türk (Hakan, Numan, Serdar, Hasan, Musa, Tugay) oyuncu ile başladı.


    Savaş Çorlu
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:11
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