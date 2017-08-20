Silindir!
Lige Kayserispor’u gol yağmuruna tutarak başlayan Galatasaray; dün gece de Osmanlıspor’u adeta silindir gibi ezip geçti: 3-1. Geçen hafta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan ‘gol canavarı’ Gomis; dün gece de kurşun gibi bir golle ağları sarstı, Aslan gibi kükredi!
İlk maçında Kayserispor'u 4-1 geçen Cimbom, dün akşam da Osmanlıspor'a acımadı. Başkentte oynanan karşılaşmaya da hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, Maicon'un 14. dakikadaki kafa vuruşu ile açılışı yaptı.
31'de Gomis ve 56. dakikada Tolga maçı 3-0 taşıdı. Ankara ekibi, 58'de Serdar ile karşılık verse de Cimbom sahadan 3-1 galip ayrılarak 2. Haftayı da galibiyetle geçti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta sahasında Sivas'ı konuk edecek.
KAZANANLAR KULÜBÜ
Igor Tudor, Osmanlıspor karşısında kazanan kadroyu bozmadı. Sarı-kırmızılı takımın Hırvat teknik direktörü Tudor, geçen hafta Kayserispor'u 4-1 yendikleri maçta ilk 11'de görev verdiği futbolcuları başkentte de sahaya sürdü. Kazanan kadro Osmanlıspor karşısında da şovuna devam ederken Galatasaray'ın yedek kulübesinde Selçuk'un yanı sıra Eray İşcan, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Emrah Başsan, Carole, Tarık Çamdal ve Koray Günter yer aldı.
YABANCISARAY
Dün akşam Galatasaray ilk 11'inde 9 yabancı yer aldı. Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz yerli isimleri temsil ederken ev sahibi Osmanlıspor ise mücadeleye 6 Türk (Hakan, Numan, Serdar, Hasan, Musa, Tugay) oyuncu ile başladı.
Savaş Çorlu
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:11
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Silindir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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