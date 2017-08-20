 Mariano: Hak ettik – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    : Hak ettik

    Mariano: Hak ettik
    G.Saray'ın yeni transferlerinden maçın ardından, "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Çok önemli bir deplasmanda kazanmamız gerekiyordu, bize güven veren 3 puan oldu. Rodrigues de Portekizce konuşuyor, onunla iletişimimiz iyi" diye konuştu.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:23
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