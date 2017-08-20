 Maicon Roque’ye tam puan – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Roque’ye tam puan

    Maicon Roque’ye tam puan

    Başkent deplasmanında gol perdesini açan isim oldu. Galatasaray'ın 1.91'lik stoperi, 14. dakikada kafayla attığı golle takımını öne geçirdi.

    Savunmada Serdar Aziz'le başarılı bir 90 dakika çıkaran Brezilyalı futbolcu, hücum organizasyonlarında da öne çıktı. Tecrübeli stoper, duran toplarda hücuma çıkıp, takımı adına gol aradı.

    3 NUMARA'YA SAYGIM VAR
    , defansif anlamda iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Çok değerli bir 3 puan aldık. Bazı açıklar versek de iyi iş çıkardık. Taşıdığım 3 numaranın önemini biliyorum. Bülent Korkmaz'ın nasıl bir efsane olduğunu bana anlattılar" dedi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:19
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