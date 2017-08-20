Maicon Roque’ye tam puan
Başkent deplasmanında gol perdesini açan isim Maicon oldu. Galatasaray'ın 1.91'lik stoperi, 14. dakikada kafayla attığı golle takımını öne geçirdi.
3 NUMARA'YA SAYGIM VAR
Maicon, defansif anlamda iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Çok değerli bir 3 puan aldık. Bazı açıklar versek de iyi iş çıkardık. Taşıdığım 3 numaranın önemini biliyorum. Bülent Korkmaz'ın nasıl bir efsane olduğunu bana anlattılar" dedi.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:19
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Maicon Roque’ye tam puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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