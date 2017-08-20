 Koltuk rezaleti – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Koltuk rezaleti

    Koltuk rezaleti
    Osmanlı Stadı'nda Galatasaray taraftarının yer aldığı tribündeki koltukların görüntüsü içler acısıydı. Çamurla kaplı koltukları gören sarı-kırmızılı taraftarlar bu kirli manzarayı sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:28
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