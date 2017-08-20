İyi takım kurduk
Hırvat hoca, maçı ilk yarıda kopardıklarını belirterek, “Bizim amacımız tüm oyunu domine etmek. Geliştirmemiz gereken yerler de var” dedi.
DURAN TOP İSYANI
Igor Tudor, sözlerine şöyle devam etti: "İkinci yarının başında biraz durmamıza rağmen karşılaşma açık bir oyuna döndü ve pozisyonlar yakaladık. Bu dönemde Muslera'nın da önemli bir kurtarışı var. Geliştirmemiz gereken yönlerimiz de var. Genel olarak iyi bir takım yaptığımızı düşünüyorum. Bizi sinirlendiren bir durum da var. Duran toptan yine gol yedik. Önümüzde Sivas maçı var. Aynı mantaliteyi o maçta da sürdürmek istiyoruz."
MAÇ BAŞINA 1,69 PUAN!
Karabük'ten tartışmalı bir şekilde Galatasaray'a transfer olan İgor Tudor sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 13 maça çıktı. Bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik 5 yenilgi yaşayan Tudor maç başı 1.69 puan ortalaması yakalamıştı. Hırvat teknik direktör bu başarısız tablosu nedeniyle ağır şekilde eleştirilmiş, hatta istifası bile istenmişti.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:33
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
İyi takım kurduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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