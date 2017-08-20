 İyi takım kurduk – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    İyi takım kurduk

    İyi takım kurduk

    Hırvat hoca, maçı ilk yarıda kopardıklarını belirterek, “Bizim amacımız tüm oyunu domine etmek. Geliştirmemiz gereken yerler de var” dedi.

    Galatasaray'ın Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından teknik direktör Igor Tudor, hala geliştirmeleri gereken yönler olduğunu söyledi. Sezon için iyi bir takım kurduklarını dile getiren Hırvat teknik adam, "Bizim için iyi bir başlangıç yapmak çok önemliydi. İki haftada 6 puan aldık. İyi bir performansla devam edebilmek çok önemliydi. Maçın ilk yarısında güzel bir performans sergiledik. İkinci yarıda oyuncular biraz skordan mutlu olacaklar ki herhalde; biraz oynamayı bıraktılar. Bizim amacımız bütün maçları domine edebilmek. Takımımı kutluyorum" ifadesini kullandı.

    DURAN TOP İSYANI
    , sözlerine şöyle devam etti: "İkinci yarının başında biraz durmamıza rağmen karşılaşma açık bir oyuna döndü ve pozisyonlar yakaladık. Bu dönemde Muslera'nın da önemli bir kurtarışı var. Geliştirmemiz gereken yönlerimiz de var. Genel olarak iyi bir takım yaptığımızı düşünüyorum. Bizi sinirlendiren bir durum da var. Duran toptan yine gol yedik. Önümüzde Sivas maçı var. Aynı mantaliteyi o maçta da sürdürmek istiyoruz."

    MAÇ BAŞINA 1,69 PUAN!
    Karabük'ten tartışmalı bir şekilde Galatasaray'a transfer olan İgor Tudor sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 13 maça çıktı. Bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik 5 yenilgi yaşayan Tudor maç başı 1.69 puan ortalaması yakalamıştı. Hırvat teknik direktör bu başarısız tablosu nedeniyle ağır şekilde eleştirilmiş, hatta istifası bile istenmişti.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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