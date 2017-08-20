Fernando herkesi büyüledi
Galatasaray'ın yeni transferi Fernando, sergilediği performansla herkesi büyüledi.
Galatasaray'ın Osmanlıspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta Fernando'nun performansı dikkat çekti. Brezilyalı orta saha oyuncusu maç boyunca 126 kez topla buluşurken 101 isabetli pasta bulundu. Başarı oranı ise yüzde 93 olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 75 pas ile oynayan Fernando bu hafta sergilediği yüksek performans pas ortalamsaını 88 yaptı. Geçen sezon ligin en yüksek isabetli pas ortalaması Beşiktaş'ın dinamosu Atiba ise 69 isabetli pas ortalamasıyla oyunyordu.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:41
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 2
Yorum
Q Beşiktaşın hala idman eksiği var bir önce bu giderilmeli. kadro konusunda da hala uygun 11i bulamadık
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Vida’da kritik viraj
Toplam 2
Yorum
KALECİ LAZIM kaleci fabri hiç ama hiç güven vermiyor.Biliyorum şuan kaleci almak lüsk bir harcama olacak ama saçma goller yemememiz için ŞART
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Atiba yoksa ‘sorun’ var
Toplam 2
Yorum
q atiba dafans ile hücüm arasında köprü görevi görüyor. Oğuzhan ve tolgay'ın ATİBA gibi toparlayıcı etkisi malesef yok
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