Fernando herkesi büyüledi

Galatasaray'ın Osmanlıspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta Fernando'nun performansı dikkat çekti. Brezilyalı orta saha oyuncusu maç boyunca 126 kez topla buluşurken 101 isabetli pasta bulundu. Başarı oranı ise yüzde 93 olarak gerçekleşti.



Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 75 pas ile oynayan Fernando bu hafta sergilediği yüksek performans pas ortalamsaını 88 yaptı. Geçen sezon ligin en yüksek isabetli pas ortalaması Beşiktaş'ın dinamosu Atiba ise 69 isabetli pas ortalamasıyla oyunyordu.



Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır

