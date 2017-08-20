 Feghouli gerçeği! – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Feghouli gerçeği!

    Feghouli gerçeği!
    Aslan'ın, West Ham'dan transfer ettiği Sofiane Feghouli, Ankara deplasmanına götürülmedi. Sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen 29 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da bırakıldı. Faslı yıldızın tedavisinin hız kesmeden sürdüğü belirtildi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:28
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