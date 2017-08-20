 Ergün fıskiye kurbanı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Ergün fıskiye kurbanı

    Ergün fıskiye kurbanı
    G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün, maçtan önce saha içindeki fıskiyenin azizliğine uğradı. Futbolcularla birlikte zemini kontrol etmek için sahaya giren sarı-kırmızılı idareci, fıskiyelerin bir anda açılmasıyla sırılsıklam oldu. Oldukça fazla ıslanan Ergün, soyunma odasına giderek elbisesini değiştirdi.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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