Cenk Ergün'den Arda ve Asamoah yorumu
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 3-1 kazanılan Osmanlıspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Eksiklerimiz var. Özellikle fizik olarak bunu söyleyebilirim. Çok çabuk şekilde sahaya çıkmak durumunda kaldılar. Genel olarak galibiyetten, gol pozisyonlarından çok mutluyuz.
En az şaşıran bizleriz. Biz böyle bir Galatasaray bekliyorduk. Bu takımı kurabilmek için çok çalıştık. Muslera, Serdar, Tolga, Linnes, Eren… Giren herkes, daha önceki performansın üstünde bir performans gösterdi. Sahada da keyif alıyorlar. Umuyorum haftalar geçtikçe daha da iyi bir Galatasaray olacaktır.
Futbolda geçmiş yok. Ahlar ve vahlarla uğraşmayacağız. Her maç bir final. Bizler de finallere hazırız. Transferle ilgili şu anda konuşulacak çok fazla bir şey yok. Transfer konusunda şu an bir şey demeyelim. Onu sonraya bırakalım." (Arda ve Asamoah transferleri için)
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:16
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Cenk Ergün'den Arda ve Asamoah yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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