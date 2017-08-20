Asamoah transferinde flaş gelişme!
İtalya Ligi ilk hafta mücadelesinde Roma ile karşılaşan Atalanta, geçtiğimiz sezon Juventus'tan 2 yıllığına kiraladığı ancak bu sezon Juventus'un yeniden kadrosuna katmak istediği Leonardo Spinazzola'yı maç kadrosuna almadı.
Son şampiyon Juventus, eğer sol bek oyuncusu Spinazzola'yı yeniden kadrosuna katarsa, Galatasaray'ın uzun bir süredir ilgilendiği Kwadwo Asamoah ile yollarını ayırma kararı alacak.
Galatasaray, Asamoah ile anlaşmaya vardı ancak Juventus, Leonardo Spinazzola'yı transfer etmeden tecrübeli oyuncuyu bırakmak istemiyor. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin aldığı bu karar ise, Spinazzola'nın Juventus'a transfer olduğu şeklinde yorumlanıyor.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:23
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Fabri yerini bilmiyor
Toplam 23
Yorum
fabri kaleciler ayaklarıyla değil elleriyle oynar eli önemli ayapı değil
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 16
Yorum
bırakın bu işleri şakamısınız siz ya şuan ligin en iyi stoperi tartışmasız yanına kimse yaklaşamaz bırakın bu ayakları
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Topal yıkıldı
Toplam 12
Yorum
alex10 beter ol..kameninin dibindesin nekadar defansif oynadığımızın kanıtı. 4 stoperle olmaz bu iş. desouza topal ozan gitmeli.
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