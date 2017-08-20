Asamoah G.Saray’a gitmeli
Eski F.Bahçeli Samuel, vatandaşına, “Asamoah düzenli olarak oynaması için G.Saray’a gitmeli. Pişman olmaz” dedi.
G.SARAY ÇOK BÜYÜK KULÜP
G.Saray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Johnson, "Çok tutkulu taraftarları var. Asamoah'a hayran olacaklardır. Teninin rengiyle de ilgilenmezler. Eğer iyiysen her zaman seni desteklerler" dedi. Cimbom, Asamoah ile 4 yıllığına anlaşma sağladı. Juventus da onay verirse transfer resmen açıklanacak.
KULÜBEDE BEKLEDİ
Cimbom'un transferini önümüzdeki hafta içinde resmiyete dökmeyi planladığı Kwadwo Asamoah, Juventus'un dün Cagliari'yi 3-0 yendiği lig maçında kadroya girdi ancak süre alamadı. Başkan Dursun Özbek, Asamoah için, "Görüşmeler sürüyor. Resmiyet kazanınca açıklayacağız" demişti.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:15
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Asamoah G.Saray’a gitmeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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