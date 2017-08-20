 Asamoah G.Saray’a gitmeli – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Asamoah G.Saray’a gitmeli

    Asamoah G.Saray’a gitmeli

    Eski F.Bahçeli Samuel, vatandaşına, “Asamoah düzenli olarak oynaması için G.Saray’a gitmeli. Pişman olmaz” dedi.

    Galatasaray'ın transferi için Juventus'tan haber beklediği 'a Samuel Johnson'dan teklifi kabul etmesi çağrısı geldi. Gana'da bir TV kanalına konuşan Johnson, "Bence Asamoah'ın ayrılma vakti geldi. Düzenli olarak forma giymesi gerekiyor. Hem kendisi hem milli takımımız için. Juventus'ta kalırsa forma için savaşması gerekecek. 19-20 yaşında olsaydı, kalmasını önerirdim. Ancak şimdi G.Saray'a gitmesi bence çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

    G.SARAY ÇOK BÜYÜK KULÜP
    G.Saray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Johnson, "Çok tutkulu taraftarları var. Asamoah'a hayran olacaklardır. Teninin rengiyle de ilgilenmezler. Eğer iyiysen her zaman seni desteklerler" dedi. Cimbom, Asamoah ile 4 yıllığına anlaşma sağladı. Juventus da onay verirse transfer resmen açıklanacak.

    KULÜBEDE BEKLEDİ
    Cimbom'un transferini önümüzdeki hafta içinde resmiyete dökmeyi planladığı Kwadwo Asamoah, Juventus'un dün Cagliari'yi 3-0 yendiği lig maçında kadroya girdi ancak süre alamadı. Başkan Dursun Özbek, Asamoah için, "Görüşmeler sürüyor. Resmiyet kazanınca açıklayacağız" demişti.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:15
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