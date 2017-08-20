 Amerika'da skandal Podolski hatası! – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Amerika'da skandal hatası!

    Amerika'da skandal Podolski hatası!

    İspanyol polisinin, Fas'tan İspanya'ya 5 bin Euro karşılığı jet-ski ile sığınmacı taşıyan bir çeteye yaptığı operasyonun haberinde yanlışlıkla 'nin fotoğrafı kullanıldı.

    Amerika'da yayın yapan Breitbart adlı haber sitesi, sığınmacılar ile ilgili yaptığı haberde Alman futbolcu Lukas 'nin fotoğrafını kullandı.
    Breitbart adlı sitedeki haberde İspanyol polisinin, Fas'tan İspanya'ya 5 bin Euro karşılığı jet-ski ile sığınmacı taşıyan bir çeteye vurulan darbe işleniyor. Sığınmacıların nasıl kaçırıldığının anlatıldığı haberdeki fotoğrafta ise, eski Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski'nin jet-ski üzerinde zafer işareti yapan pozu bulunuyor.
    Bu arada, sürücünün arkasında oturan Podolski'nin fotoğrafının 2014 Dünya Kupası sırasında Brezilya'da çekildiği öğrenildi.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:20
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