Amerika'da skandal Podolski hatası!

Amerika'da yayın yapan Breitbart adlı haber sitesi, sığınmacılar ile ilgili yaptığı haberde Alman futbolcu Lukas Podolski'nin fotoğrafını kullandı.

Breitbart adlı sitedeki haberde İspanyol polisinin, Fas'tan İspanya'ya 5 bin Euro karşılığı jet-ski ile sığınmacı taşıyan bir çeteye vurulan darbe işleniyor. Sığınmacıların nasıl kaçırıldığının anlatıldığı haberdeki fotoğrafta ise, eski Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski'nin jet-ski üzerinde zafer işareti yapan pozu bulunuyor.

Bu arada, sürücünün arkasında oturan Podolski'nin fotoğrafının 2014 Dünya Kupası sırasında Brezilya'da çekildiği öğrenildi.



