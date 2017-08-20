Amerika'da skandal Podolski hatası!
İspanyol polisinin, Fas'tan İspanya'ya 5 bin Euro karşılığı jet-ski ile sığınmacı taşıyan bir çeteye yaptığı operasyonun haberinde yanlışlıkla Podolski'nin fotoğrafı kullanıldı.
Amerika'da yayın yapan Breitbart adlı haber sitesi, sığınmacılar ile ilgili yaptığı haberde Alman futbolcu Lukas Podolski'nin fotoğrafını kullandı.
Breitbart adlı sitedeki haberde İspanyol polisinin, Fas'tan İspanya'ya 5 bin Euro karşılığı jet-ski ile sığınmacı taşıyan bir çeteye vurulan darbe işleniyor. Sığınmacıların nasıl kaçırıldığının anlatıldığı haberdeki fotoğrafta ise, eski Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski'nin jet-ski üzerinde zafer işareti yapan pozu bulunuyor.
Bu arada, sürücünün arkasında oturan Podolski'nin fotoğrafının 2014 Dünya Kupası sırasında Brezilya'da çekildiği öğrenildi.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:20
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Koltuk rezaleti
Toplam 2
Yorum
süleyman Babası Ankara'yı, oğlu stadı kirletti...
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Nasri’ye coşkulu karşılama
Toplam 5
Yorum
Super transfer Çok güzel bi transfer hayırlı olsun ve TÜRKİYE ligine yakışan bi futbolcu tebrikler Antalyaspor
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 11
Yorum
bjktufan alınan oyuncular hep yaşlı malesef halbuki şenol hoca varken talisca gibi transferlerle yüksek bonservis gelirleri de elde edilebilir
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